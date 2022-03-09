الشباب السعودي يعتذر للاتحاد الكاميروني

أعلن نادي الشباب السعودي، يوم الأربعاء، اعتذاره عن انضمام جون ماري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى منتخب الكاميرون، وذلك بسبب الإصابة.
ويخوض منتخب الكاميرون مباراتين أمام الجزائر في التصفيات الإفريقية الفاصلة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022، نهاية الشهر الجاري.
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وقال الشباب في بيان صحافي: تلقت إدارة النادي خطابا من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يتضمن استدعاء المحترف جون ماري لمنتخب بلاده خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس الحالي.
وأضاف النادي: أبلغت الإدارة الاتحاد الكاميروني بالاعتذار عن انضمام اللاعب إلى معسكر منتخب بلاده، وذلك لخضوعه لبرنامج علاجي مكثف خلال الفترة الحالية للتعافي من إصابته مع إرفاق كافة التقارير الطبية لحالة اللاعب.
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