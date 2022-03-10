الفيصلي يخطف تعادلاً قاتلاً من التعاون

خطف الفيصلي تعادلا مثيرا أمام التعاون "2-2"، يوم الخميس، وذلك بهدف قاتل أحرزه البديل محمد الصيعري، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن افتتاح الجولة الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم التعاون عن طريق هدافه الكاميروني توامبا في الدقيقة 11، وأدرك الفيصلي التعادل عن طريق تفاريس في الدقيقة 55، قبل أن يمنح توامبا التعاون التقدم مجددا لفريقه "د.72"، وفي الوقت القاتل من المباراة تمكن الصيعري من خطف التعادل للفيصلي.
وبالنتيجة ارتفع رصيد الفريقين إلى 25 نقطة، حيث يتواجد التعاون في المركز الـ 11، والفيصلي في المرتبة 13.
وفي المباراة الثانية، تغلب الفتح على أبها بنتيجة 3-1، ورفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن أبها المتواجد في المركز السابع.
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