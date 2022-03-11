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الأهلي يستضيف الطائي للهروب من الهبوط

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لقاء سابق بين الأهلي والطائي

الأهلي يستضيف الطائي للهروب من الهبوط

العربية. نت

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يسعى الأهلي إلى الابتعاد عن مراكز الهبوط عندما يستضيف، مساء الجمعة، فريق الطائي على أرضية استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين مركزهما، خاصة وأن أهلي جدة يتواجد في المركز الـ 12 برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، بينما يحتل الطائي المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

ويلعب يوم السبت أيضا الحزم مع ضمك، في مواجهة بأهداف مختلفة، حيث يتواجد الحزم في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، وضمك خامسا بعدما جمع 36 نقطة.

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