ضمك يهزم الحزم ويبقيه أخيراً

فاز فريق ضمك على مضيفه الحزم 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين ضمك بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيميليو زيلايا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

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ورفع ضمك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.