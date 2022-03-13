50 يوماً من الغياب.. السومة يعود إلى هز الشباك

عاد السوري عمر السومة إلى تسجيل الأهداف بعد ثنائيته في مرمى الطائي ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك السومة في أهداف الأهلي جميعها التي سجلت في مرمى الطائي إذ صنع الأول برأسية إلى الكاميروني فرانك كوم قبل أن يسجل الثاني مستغلا تمريرة زميله عبدالله المقرن قبل أن يضيف هدف فريقه الثالث والثاني له من ركلة جزاء.

مادة اعلانية

وامتد غياب السومة عن شباك الخصوم 50 يوما إذ يعود آخر أهدافه الدورية إلى الجولة الثامنة عشرة في تعادل فريقه مع ضمك في 21 يناير الماضي قبل أن يشارك أساسيا في 5 مواجهات فشل في التسجيل فيها كانت أمام التعاون والفتح والفيحاء والاتحاد والاتفاق.

وبثنائيته في مرمى الطائي وصل المهاجم السوري إلى هدفه التاسع في المسابقة من 20 مواجهة خاضها وقبل نهاية الدوري السعودي بست جولات.