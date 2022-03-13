قبل الهلال.. أهلي جدة يحقق فوزاً ثميناً أمام الطائي

قلب الأهلي تأخره بهدف أمام ضيفه الطائي إلى فوز 3 - 1 في ختام مباريات يوم السبت من الجولة 24 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الطائي بهدف سجله أمير سعيود في الدقيقة 33 قبل أن يسجل الأهلي ثلاثة أهداف عن طريق فرانك كوم في الدقيقة 42 وعمر السومة (هدفين) في الدقيقتين 48 و56 من ركلة جزاء.
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ورفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد الطائي عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.
ويحل الأهلي ضيفا على نادي الهلال في الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين فيما يستضيف الطائي نادي الشباب في نفس الجولة.
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