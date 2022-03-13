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ماريغا ينقذ الهلال من فخ الرائد

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ماريغا ينقذ الهلال من فخ الرائد

الرياض - د ب أ

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انتزع فريق الهلال فوزا صعبا على مضيفه الرائد خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه موسى ماريغا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع الهلال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف الاتحاد، وتوقف رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز التاسع.

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