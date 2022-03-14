إعلان قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي الصين وأستراليا

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي قائمة الفريق استعدادًا لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيحل المنتخب السعودي ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري على استاد الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الاسترالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

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واستدعى رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم محمد العويس ومحمد اليامي وفواز القرني وأمين البخاري في حراسة المرمى وعبدالله مادو وأحمد شراحيلي وحسان التمبكتي وعبدالاله العمري وزياد الصحفي وياسر الشهراني ومتعب الحربي ومحمد البريك وسعود عبدالحميد في خط الدفاع، وسلمان الفرج وسامي النجعي ومحمد كنو وعلي الحسن في خط الوسط وسالم الدوسري وعبدالرحمن غريب وخالد الغنام وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي وفهد المولد وهتان باهبري وفراس البريكان وصالح الشهري في الهجوم.

وسيغادر المنتخب السعودي يوم الجمعة القادم إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي" لإقامة معسكر إعدادي، ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام ويتصدر مجموعته برصيد "19 نقطة" من ثمانية مواجهات.