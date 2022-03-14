الاتحاد يفك عقدة شاموسكا بعد 4 أعوام

فك نادي الاتحاد يوم الأحد عقدة استمرت 4 أعوام بعدم فوز الفريق على أندية المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا بعد فوزه على مضيفه الشباب بثنائية نظيفة.
وهزم الاتحاد نظيره الشباب في قمة الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدفي عبدالعزيز البيشي والبرازيلي رومارينيو ليرفع رصيده النقطي إلى 57 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.
وبدأ المدرب البرازيلي مسيرته في الدوري السعودي مع نادي الفيصلي في موسم 2018-2019 وبقيادة فريقه السابق واجه شاموسكا أصفر الغربية 6 مرات حتى موسم 2020 - 2021 وحقق خلالها الفوز 4 مرات كانت منها 3 على أرض الاتحاد.
وجاءت انتصارات شاموسكا على 5 من مدربي الفريق الغربي وهم الكرواتي سلافن بيليتش والتشيلي خوسيه لويس سييرا والهولندي تين كات والبرازيلي فابيو كاريلي والروماني كوزمين كونترا في مواجهة الفريقين ذهابا.
وفي مواجهة دور الذهاب بين الاتحاد والشباب من الموسم الحالي كرر شاموسكا مواقفه تجاه الاتحاد وتغلب عليه في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة بهدفين دون رد سجلهما النيجيري أوديون إيغالو، وبفوز الاتحاد على الشباب يوم الأحد يكون النادي الغربي حقق فوزه الأول على المدرب البرازيلي بعد 8 مواجهات جمعتهما في مسابقة الدوري.
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