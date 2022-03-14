التعاون يواجه الجيش وعينه على إنجاز 2020

يسعى نادي التعاون إلى تكرار إنجاز قاري وصل إليه قبل عامين عندما يستضيف نادي الجيش السوري في الدور التمهيدي الفاصل المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يأمل التعاون تجاوز ضيفه الجيش السوري والالتحاق بأندية المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا والتي تضم الدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي وسيباهان الإيراني.

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وسبق للتعاون الوصول إلى البطولة الكبرى مرتين في عامي 2017 و2020 خرج في الأولى من دور المجموعات قبل أن يصعد في الثانية إلى ثمن نهائي البطولة في إنجاز تاريخي للفريق ليودع البطولة أمام مواطنه نادي النصر.

ويشرف على الفريق الأصفر فنيا في الموسم الحالي البرتغالي جوزيه غوميز وهو الذي قادهم في نسخة 2017 خلفا للروماني كونستانتين غالكا.

ويخوض التعاون موسما صعبا على المستوى المحلي، إذ يسعى إلى تفادي الهبوط بوقوعه في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة وفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

وكان التعاون قريبا من تكرار إنجاز محلي في الموسم الماضي بعدما خسر نهائي كأس الملك أمام الفيصلي بعد مرور عامين من فوزه الأول بالبطولة في تاريخه عندما هزم الاتحاد.

وفي المقابل، يتطلع الجيش السوري إلى الوصول إلى دوري أبطال آسيا بعد 17 عاماً من الغياب إذ يعود ظهوره الوحيد إلى عام 2005 عندما احتل المركز الأخير في مجموعته برصيد 4 نقاط وكان فوزه الوحيد على الإطلاق على حساب الزوراء العراقي 5-1.