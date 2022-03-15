تمبكتي.. عودة إلى المنتخب السعودي بعد 9 أشهر

عاد حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب إلى قائمة المنتخب السعودي بعد غياب دام قرابة 9 أشهر قضى أغلبها يتعالج من إصابة على مستوى الرقبة.

ويلعب المنتخب السعودي مواجهتين حاسمتين في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 إذ يحل ضيفا على الصين في مدينة الشارقة قبل أن يستضيف أستراليا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في آخر مباريات المجموعة.

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وكان تمبكتي، 22 عاما، أحد ركائز خط الدفاع في المنتخب السعودي قبل تعرضه للإصابة إذ كان أساسيا 9 مواجهات من أصل 10 لعبها بقميص المنتخب قبل أن يشارك في انتصاري المنتخب على سنغافورة وأوزبكستان في يونيو 2021، إلا أنه في لقاء الأخير تعرض إلى كسر في فقرات الرقبة تطلبت علاجه مدة طويلة قبل أن تشهد تدريبات ناديه الشباب عودته الكاملة إليها في ديسمبر الماضي.

ومنذ عودته إلى التدريبات شارك تمبكتي في لقاء واحد مع ناديه كان أمام الباطن فيما لعب للمنتخب السعودي الأولمبي في مواجهتي قطر الودية بيناير الماضي.

ويعد تمبكتي واحدا بين عدد من اللاعبين الذين أعيد استدعاؤهم إلى المنتخب مثل زميله في المركز عبدالله مادو الذي سجل شهر أكتوبر الماضي آخر مشاركاته الدولية وعبدالعزيز البيشي العائد إلى صفوف المنتخب بعد عامين و3 أشهر.