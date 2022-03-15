ركلات الترجيح تقود التعاون إلى "مجموعات" دوري الأبطال

تأهل نادي التعاون السعودي إلى دور المجموعات عقب فوزه على الجيش السوري بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا 2022.

في الوقت الأصلي تقدم الجيش في الدقيقة 70 عبر هدف محمد الواكد، قبل أن يدرك التعاون التعادل عن طريق سميحان النابت (80).

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واستمر التعادل في الوقت الإضافي ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، حيث سجل التعاون خمس ركلات ناجحة، في حين سجل الجيش أربع ركلات من خمس محاولات.

وتأهل التعاون ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.



وتنطلق منافسات دور المجموعات في منطقة الغرب اعتباراً من 7 أبريل القادم، حيث يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات الغرب الخمس.