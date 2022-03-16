الاتحاد السعودي يرد على اتحاد جدة

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، على بيان نادي اتحاد جدة، مؤكدا استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ القرارات.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي: إشارة إلى البيان الصادر عبر حساب اتحاد جدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نؤكد على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها.

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وأضاف: يشدد الاتحاد السعودي على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، ولكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.