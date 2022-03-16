.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد السعودي يرد على اتحاد جدة

  • الخط
الاتحاد السعودي لكرة القدم
شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي يرد على اتحاد جدة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، على بيان نادي اتحاد جدة، مؤكدا استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ القرارات.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان صحافي: إشارة إلى البيان الصادر عبر حساب اتحاد جدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نؤكد على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها.

وأضاف: يشدد الاتحاد السعودي على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، ولكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اقتراح أوروبي قد يفسد أجواء المفاوضات الروسية الأوكرانية اقتراح أوروبي قد يفسد أجواء المفاوضات الروسية الأوكرانية
اكتشف المزيد