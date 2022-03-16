الانضباط توقف البلوي وتعاقب جمهور الشباب

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حامد البلوي، المدير التنفيذي لاتحاد جدة، أربع مباريات مع دفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، وذلك بسبب تصريحه عقب مباراة فريقه أمام الهلال، ضمن منافسات الدوري، والإساءة تجاه الحكم والاتحاد السعودي وأعضاء مجلس إدارته ولجانه القضائية، حسب ما أشار إليه البيان.

كما عاقبت اللجنة عبدالرحمن العبود، لاعب الاتحاد، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، لدخول اللاعب إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقه بعد نهاية المباراة أمام الهلال وهو غير مسجل في قائمة الفريق.

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وألزمت اللجنة نادي الشباب بخوض مباراة واحدة دون حضور الجمهور، لقيام جمهور النادي برمي علبة مياه تجاه حكم مباراة الفريق ضد الاتحاد في الدوري، وإلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (41,250) ألف ريال.