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النصر يسعى للعودة إلى الانتصارات أمام الفيحاء

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النصر الفيحاء سامي النجعي
لقاء سابق بين النصر والفيحاء

النصر يسعى للعودة إلى الانتصارات أمام الفيحاء

العربية. نت

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يستضيف النصر فريق الفيحاء، يوم الخميس، على أرضية ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن افتتاح منافسات الأسبوع الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر المواجهة بهدف العودة إلى تحقيق الانتصارات، بعد تعادله في الجولة الماضية مع الاتفاق "2-2" وخسارته قبل ذلك أمام الهلال برباعية نظيفة.

ويتواجد النصر في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن "30 نقطة".

ويتفوق النصر في تاريخ المواجهات أمام الفيحاء، حيث جمعتهما 7 مواجهات سابقة، فاز النصر 3 مرات، مقابل انتصار وحيد للفيحاء، وحضر التعادل في 3 مناسبات، كما لم يسجّل الفيحاء أكثر من هدف في مرمى النصر منذ أول مواجهة بينهما في دوري المحترفين في سبتمبر 2017 (2-2)، حيث أحرز سجّل هدفاً واحداً في 5 من المباريات الـ6 الأخيرة.

ويتشهد الجولة الـ 25، يوم الخميس، مواجهة تجمع الفيصلي ضد الفتح، وأخرى بين ضمك والاتفاق، وذلك قبل مباراة النصر والفيحاء.

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