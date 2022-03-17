الاتحاد في اختبار سهل.. وقمة بين الهلال والأهلي

يتطلع اتحاد جدة إلى الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستضيف الحزم متذيل الترتيب، على أرضية استاد الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الأسبوع الـ 25 من المسابقة.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 57 نقطة من 24 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال، الذي خاض 22 مباراة، والشباب الذي لعب 24 مباراة.

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وبحسب الأرقام فإن الاتحاد هو المرشح للخروج بالنقاط الثلاث أمام الحزم متذيل الترتيب والذي خسر في آخر ست مباريات، ولم يحقق أي انتصار منذ 22 يناير عندما فاز 2-صفر على الرائد.

ويمني اتحاد جدة نفسه بالخروج بانتصاره الرابع في آخر خمس مباريات وقطع خطوة نحو حصد اللقب الغائب منذ 2009.

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، يوم الجمعة، قمة تجمع الهلال بأهلي جدة.

ويعيش الهلال حالة من التألق منذ عودة المدرب رامون دياز وفاز في آخر خمس مباريات، منها 2-1 على الاتحاد في الثامن من مارس، ولا يزال يتمسك بآماله في الاحتفاظ باللقب.

أما الشباب ثالث الترتيب، والذي خسر 2-صفر أمام الاتحاد يوم الأحد الماضي، فيأمل العودة سريعا إلى الطريق الصحيح والفوز على الطائي صاحب المركز 11.