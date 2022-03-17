طاقم إماراتي يدير مواجهة الصين والسعودية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تعيين الحكم الدولي محمد عبدالله حسن لإدارة مباراة منتخبي الصين والسعودية، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الثانية.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان صحافي: عيّن الاتحاد الآسيوي للعبة طاقم تحكيم إماراتي دولي لإدارة المباراة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري على استاد نادي الشارقة.

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وضم طاقم التحكيم الإماراتي كلا من محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، محمد أحمد يوسف (مساعد أول)، حسن المهري (مساعد ثان)، عادل النقبي (حكم رابع)، عمار الجنيبي (حكم فيديو)، وعمر آل علي (حكم فيديو مساعد).

وكان الطاقم الإماراتي قد شارك مؤخراً في إدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021 التي جمعت فريقي الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، والتي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.