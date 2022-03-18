النصر يهزم الفيحاء بصعوبة

سجل جلال الدين مشاريبوف هدفا رائعا ليقود النصر للفوز 1-صفر على عشرة من لاعبي الفيحاء والتقدم للمركز الثاني بالدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس.
وسدد مشاريبوف لاعب أوزبكستان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليحسم الفوز الأول للنصر في ثلاث مباريات قبل 16 دقيقة من النهاية.
وحاول الفيحاء الصمود بعد طرد لاعب الوسط محمد أبوسبعان قبل نهاية الشوط الأول.
ورفع النصر رصيده إلى 48 نقطة من 25 مباراة بالمركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف الاتحاد المتصدر.
ويملك الهلال 46 نقطة بالمركز الثالث لكن حامل اللقب وبطل آسيا خاض 22 مباراة فقط. وتوقف رصيد الفيحاء عند 30 نقطة بالمركز الثامن.
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