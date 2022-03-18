الهلال يعبر الأهلي برباعية ويستعيد "الثاني"

حقق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه الأهلي 4 - 2 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الفوز الكبير رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف الاتحاد المتصدر مع خوضه 23 مباراة فيما خاض الاتحاد 25.

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على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة في المركز العاشر بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

ويدين الهلال بالفضل لمهاجمه النيجيري أوديون إيغالو الذي سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 11 و34 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 سجل موسى ماريغا هدف الهلال الرابع، فيما تمكن عمر السومة من تسجيل هدف تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، نجح إزغيان إليوسكي في تسجيل الهدف الثاني للأهلي.