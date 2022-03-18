بثلاثية الحزم.. الاتحاد يواصل ابتعاده بالصدارة

عزز الاتحاد صدارته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على الحزم 3 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 25 من المسابقة.

وفي الدقيقة 66 سجل مهند الشنقيطي هدف التقدم للاتحاد، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني. وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل حمد لله الهدف الثاني له والثالث للاتحاد.

مادة اعلانية

ورفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عن 14 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.