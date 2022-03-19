الباطن يخطف نقاط الرائد الثمينة.. والتعاون يتعثر بالتعادل

فاز الباطن على الرائد 2 - صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الباطن عبر فابيان أبرو في الدقيقة 69 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف محمد رايحي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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ورفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تعادل أبها مع التعاون 1 - 1. وتقدم التعاون عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك سعد بقير التعادل لأبها من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

ورفع أبها رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما وصل رصيد التعاون النقطي بعد تعثره إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر بين الأندية المهددة بالهبوط.