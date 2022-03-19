السبت.. المنتخب السعودي يصل أبوظبي استعداداً للصين

تغادر بعثة المنتخب السعودي يوم السبت إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادا لخوض مباراة الصين يوم الخميس المقبل.

ويستعد المنتخب السعودي في شهر مارس الجاري لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 وسيحل ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري وستقام المواجهة على استاد الشارقة الرياضي فيما سيختتم التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

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وسيجري المنتخب يوم السبت حصة تدريبية على ملعب فندق قصر الإمارات عند الساعة 7:00 مساءً وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الاعلام.

الجدير بالذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات اليابان أستراليا والصين وعمان وفيتنام ويتصدر المنتخب مجموعته برصيد "19 نقطة" من ثمانية مواجهات.