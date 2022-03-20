المنتخب السعودي يدشن تدريباته في أبوظبي

دشن المنتخب السعودي يوم السبت تدريباته في أبوظبي استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين يوم الخميس القادم على "استاد الشارقة الرياضي" ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد الذي قسم اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة.
فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، بدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والتسديد على المرمى، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية. من جهة أخرى، يجري المنتخب يوم الأحد حصة تدريبية مغلقة عند الخامسة مساءً على "ملعب فندق قصر الإمارات".
-
تمبكتي.. عودة إلى المنتخب السعودي بعد 9 أشهرعاد حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب إلى قائمة المنتخب السعودي بعد غياب دام قرابة 9 أشهر قضى أغلبها يتعالج من إصابة على مستوى الرقبة.ويلعب المنتخب ... رياضة سعودية
-
السبت.. المنتخب السعودي يصل أبوظبي استعداداً للصينتغادر بعثة المنتخب السعودي يوم السبت إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادا لخوض مباراة الصين يوم الخميس ... رياضة سعودية
-
البريكان يتخلف عن بعثة المنتخب السعودينشر المنتخب السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" بيانًا أكد فيه أن مهاجم الفريق فراس البريكان سيتخلف عن بعثة المنتخب المتجهة لأبوظبي بسبب "عارض ... رياضة