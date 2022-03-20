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المنتخب السعودي يدشن تدريباته في أبوظبي

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المنتخب السعودي يدشن تدريباته في أبوظبي

العربية.نت

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دشن المنتخب السعودي يوم السبت تدريباته في أبوظبي استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين يوم الخميس القادم على "استاد الشارقة الرياضي" ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. 

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد الذي قسم اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، بدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والتسديد على المرمى، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.   من جهة أخرى، يجري المنتخب يوم الأحد حصة تدريبية مغلقة عند الخامسة مساءً على "ملعب فندق قصر الإمارات".

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