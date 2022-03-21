التعاون ينهي عقد مدربه غوميز بالتراضي

أعلن نادي التعاون يوم الأحد فسخ عقد البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

وأوكلت إدارة التعاون تدريب الفريق إلى محمد العبدلي بشكل مؤقت لحين الإعلان عن التعاقد مع مدرب جديد.

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وكشف التعاون في بيان مقتضب: "قررت إدارة النادي إنهاء عقد المدرب البرتغالي جوزيه غوميش بالتراضي موجهة الشكر له ولطاقمة المساعد متمنية التوفيق لهم في المستقبل".

وفشل الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز آخر 5 جولات ضمن منافسات بطولة الدوري ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة. كما ودع منافسات كأس الملك من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف.