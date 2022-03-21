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المنتخب السعودي يواصل استعداداته للصين

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من التدريبات

المنتخب السعودي يواصل استعداداته للصين

العربية.نت

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واصل المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في أبوظبي استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين يوم الخميس القادم على "استاد الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو المنتخب يوم حصة تدريبية على ملعب فندق قصر الإمارات تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغره. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية

ويجري المنتخب يوم الاثنين حصة تدريبية مغلقة عند الخامسة مساءً على "ملعب فندق قصر الإمارات".

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