"الانضباط" تغرم الاتحاد بسبب البيان.. وتوقف يونس وقاسم

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين قرارات انضباطية بحق نادي الاتحاد ومحمد قاسم لاعب نادي النصر وأمين يونس لاعب نادي الاتفاق.

وجاء في بيان لجنة الانضباط بثبوت مخالفة نادي الاتحاد بعد نشره بيان يتضمن إساءة واتهاما وإثارة للرأي العام تجاه اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وعلى إثره أصدر قرار بعقوبته بتغريم النادي 100 ألف ريال بعد تخفيفها عقب نشر النادي بيانا آخرا اعتذر فيه عن البيان السابق.

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وأضاف بيان اللجنة: إيقاف أمين يونس لاعب نادي الاتفاق مباراتين بما فيها الإيقاف التلقائي بعد طرده أمام ضمكـ وإيقاف محمد قاسم لاعب نادي النصر مباراة واحدة لارتكاب سلوك غير رياضي وفقا لما أظهره الناقل الرسمي.