الجعيثن: منتخب الصين لا يقارن بـ "الأخضر"

أكد بندر الجعيثن، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي السابق، أن استقرار المدير الفني لـ "الأخضر" هيرفي رينارد في اختيار اللاعبين خلال التصفيات ساهم في وصول المنتخب السعودي إلى هذا الحد من المنافسة، مشددًا في الوقت ذاته، على صعوبة مواجهة الصين المقبلة، ضمن مواجهات التصفيات المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في الدوحة.

وقال الجعيثن في تصريحات لـ "العربية.نت" قبل المواجهة المنتظرة مساء الخميس ضد الصين: مثل هذه المواجهات المصيرية تحتاج إلى الهدوء التام من قبل عناصر المنتخب السعودي، وعدم الاستعجال في التسجيل، كما أن المنتخب الصيني سيسعى جاهدا إلى رد اعتبار خسارته في المواجهة الأولى وسيخوض المواجهة دون ضغوط بعكس "الأخضر".

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وأردف بقوله: المنتخب الصيني لا يقارن إطلاقا بمستويات المنتخب السعودي وما قدّمه خلال مشواره في التصفيات، لكن ربما تغلب عليه الشجاعة خلال هذه المواجهة، لذا يجب الحذر من الخصم وعدم التهاون والاندفاع بشكل كبير.

وعن المدير الفني للأخضر الفرنسي هيرفي رينارد، ذكر الجعيثن: استقرار المدرب رينارد فنيا في استدعاء اللاعبين ونهجه التكتيكي داخل الميدان، له دور كبير في وصول "الأخضر" إلى هذا الحد من المنافسة، وتوازن المنتخب وظهوره بشكل مميز طوال مشاركته في مشواره بالتصفيات المونديالية منذ توليه المسؤولية الفنية.

وشدد المدرب الوطني السعودي على ضرورة التحضير النفسي الجيد خارج المستطيل الأخضر قبل خوض مثل هذه المواجهات، وأضاف: ما يسبق مثل هذه المواجهات تحضيريا دائما ما ينعكس على اللاعبين ويظهر داخل أرض الملعب، وشاهدنا جميعا خلال الحصص التدريبية في الأيام القليلة الماضية اللاعبين بتحضير نفسي مميز، وهذا بلا شك عامل مهم جدا قبل مواجهة الخميس المصيرية.