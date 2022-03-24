السعودية تتعادل مع الصين في احتفالها بالصعود إلى المونديال

فرط منتخب السعودية في تحقيق فوز سهل على نظيره الصيني، ليكتفي بالتعادل معه 1 - 1، يوم الخميس، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، المقرر إقامته في قطر العام الحالي.

ودخل المنتخب السعودي المباراة، التي جرت بمدينة الشارقة الإماراتية، وهو حاسم لتأهله إلى كأس العالم 2022 المقررة في قطر، مستفيدا من فوز المنتخب الياباني 2 - صفر على مضيفه منتخب أستراليا في الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم.

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وظل منتخب السعودية في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة خلف منتخب اليابان (المتصدر)، الذي حجز مقعده هو الآخر في المونديال رسميا، فيما احتل منتخب أستراليا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ليخوض الملحق الآسيوي.

وجاء منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما احتل منتخب الصين المركز الخامس بست نقاط، وتذيل منتخب فيتنام الترتيب بثلاث نقاط.

وبادر المنتخب السعودي بالتسجيل عن طريق صالح الشهري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أدرك المنتخب الصيني التعادل في الدقيقة 82 عبر تشنجي زهو من ركلة جزاء.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالتصفيات الآسيوية، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات.

ويخوض المنتخب السعودي نهائيات المونديال للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، علما بأن أفضل نتائجه كانت في مشاركته الأولى بالبطولة عندما عبر لدور الستة عشر في نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأميركية.