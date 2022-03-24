الصحف الصينية تصف مباراة السعودية بـ "معركة الشرف والكرامة"

وصفت وسائل الإعلام الصينية، يوم الأربعاء، مباراة منتخب "التنين" أمام السعودية بمعركة استعادة الشرف واسترداد الكرامة – على حد وصفهم، وذلك عندما يلتقي المنتخبين، مساء الخميس، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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وقالت صحيفة " xiancn" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: بالنسبة للمنتخب الصيني فقد واجه أزمة غير مسبوقة، بعدما خسر لأول مرة في التاريخ أمام فيتنام في مباراة رسمية، أدت هذه الهزيمة إلى انتقادات شديدة من الجماهير الغاضبة في عموم البلاد، وسيلعب المنتخب الصيني من أجل الحفاظ على كرامته، وباتت مواجهة السعودية معركة شرف، حتى ينهي الفريق مشواره في التصفيات بشكل جيد دون حدوث أي انهيار.

بينما رأى موقع " workercn" الصيني أن منتخب "التنين" سيعمل على تقديم أفضل أداء أمام السعودية بعدما شعر بالخجل في المباريات السابقة، وأضاف التقرير: سيبدأ الفريق الصيني "معركة الشرف"، ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة للقاء، وكان التركيز على سرعة الهجمات المرتدة، واستعد الطاقم الفني للمباراة بالتدرب على الكرات الثابتة.

وعنونت صحيفة " titan24" تقريرها بـ " مباراة النضال من أجل وجه كرة القدم الصينية"، ونقلت تصريحات لي شياوبنغ، مدرب المنتخب الصيني، الذي تحدث في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، قائلا: ستكون المواجهة صعبة، لأن كلا المنتخبين يريدان الفوز، ويجب على اللاعبين القتال وأظهار قوة وإرادة الفريق من أجل وجه كرة القدم الصينية.

ويتصدر "الأخضر" ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن اليابان و4 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثالث، بينما يتواجد المنتخب الصيني خامسا "5 نقاط".

وستحجز السعودية بطاقة العبور المونديالية بحال فوزها على الصين، قد تضمن تأهلها الى النهائيات للمرة الثانية تواليًا حتى قبل بداية المباراة، في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في المباراة التي تنطلق قبل نحو ست ساعات من لقاء "الأخضر".

