دياز وإيغالو يحققان نجومية مارس.. وغروهي أفضل حارس

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال في حصد جائزة أفضل مدرب والنيجيري أوديون إيغالو لاعب فريق الهلال أفضل لاعب وحارس مرمى الاتحاد مارسيلو غروهي جائزة أفضل حارس، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب واعد لزميله في الفريق مهند الشنقيطي، وذلك عن شهر مارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للجولات ( 23 – 24 -25).

ومنذ انتقاله إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية، سجل إيغالو 7 أهداف في بطولة الدوري منها "هاتريك" في مرمى الأهلي، فيما حقق الفريق العاصمي برفقة دياز 6 انتصارات متتالية منذ قيادته الفريق خلفا لجارديم بينما استطاع غروهي ومهند الشنقيطي الحفاظ على نظافة شباك نادي الاتحاد 5 مرات في آخر 9 مواجهات دورية للفريق.

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وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.