المنتخب السعودي لا يعرف الخسارة في "الجوهرة"

يسعى المنتخب السعودي إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم عندما يلعب على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام مباريات تصفيات كأس العالم.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الأسترالي في ختام مباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد ضمان مقعد في البطولة الكبرى وبهدف صدارة المجموعة حال تعثر اليابان أمام فيتنام.

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ومنذ افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الملقب بـ "الجوهرة" في عام 2014، خاض المنتخب السعودي 10 مواجهات رسمية على ملعبه فاز في 9 وتعادل في واحدة وكانت جميعها ضمن تصفيات كأس العالم.

وحقق المنتخب السعودي أول فوز رسمي له على أرضية الملعب في لقائه الرسمي أمام تيمور الشرقية ضمن تصفيات المونديال السابق وحينها اكتسح الضيوف بسباعية نظيفة ليعود ويواجه ضمن المنافسات إياها منتخبات الإمارات 2 - 1 وماليزيا 2 - صفر ويتعادل لاحقا مع أستراليا بهدفين لمثلهما ويعود إلى انتصاراته على حساب الإمارات 3 - صفر والعراق واليابان بهدف دون رد.

وفي مطلع التصفيات الحالية عاد المنتخب السعودي إلى استضافة المباريات في جدة بمواجهة اليابان التي انتهت بهدف فراس البريكان قبل أن يكمل نتائجه الإيجابية بثلاثية في مرمى الصين وفوز صعب على المنتخب العماني بهدف دون رد.