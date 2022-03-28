المنتخب السعودي يلاحق فوزه الأول على أستراليا في التصفيات 

يلاحق المنتخب السعودي فوزه الثاني تاريخيا على نظيره الأسترالي والأول على مستوى القارة عندما يواجهه في ختام تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان المنتخب السعودي ضمن مقعده في كأس العالم إلى جانب اليابان بعد فوز الأخيرة على أستراليا، وتعادلت السعودية مع الصين فيما ضمن منتخب "الكنغارو" المركز الثالث المؤهل لملحق آسيا حيث يواجه إما منتخب العراق أو الإمارات.

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وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يستضيف المنتخب السعودي نظيره الأسترالي بهدف تحقيق فوزه الثاني عليه في تاريخه إذ سبق لهما لعب 6 مباريات رسمية بدأت في كأس القارات 1997 خسر في ثلاث وتعادل في اثنتين وفاز في واحدة.

ويعود الفوز الأول والوحيد للسعودية على أستراليا إلى عام 1997 في بطولة كأس القارات حينها سجل المدافع الراحل محمد الخليوي هدف المباراة الوحيد.

ومنذ أن تواجه الطرفان في بطولات كأس آسيا أو في التصفيات لم يسبق للسعودية الفوز على أستراليا حيث خسرت مواجهتي تصفيات مونديال 2014 بنتيجتي 3-1 و4-2 قبل أن يتواجه الطرفان مجدداً في تصفيات 2018 ويتعادل المنتخب السعودي 2-2 على أرضه ويخسر خارج أرضه 3-2، لتسجل آخر مواجهاتهما في مباراة الذهاب من التصفيات الحالية تعادلاً سلبياً على ملعب باراماتا.