المنتخب السعودي يواصل الاستعداد لأستراليا

واصل المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته في معسكره المقام حاليًا في جدة استعدادًا لمواجهة منتخب استراليا يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.

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وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف هيرفي رينارد المدير الفني، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب، فيما اكتفى متعب الحربي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، لإصابته في الكاحل الأيمن.

ويختتم المنتخب يوم الاثنين استعداداته بحصة تدريبية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.