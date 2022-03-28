سعد الشهري: هدفنا تجهيز فريق لأولمبياد باريس 2024

كشف سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي أن الطواقم تعمل على تجهيز فريق لأولمبياد باريس في عام 2024.
وأوضح الشهري خلال لقاء في نشرة الرياضة على "العربية": نحن على تواصل جيد مع إدارة المنتخب الأول ونؤمن دائما أن المنتخب الأول هو من يحظى بالأولوية والأهمية.
وأضاف: معسكر دبي الحالي نقدم خلاله مستويات جيدة والقائمة الحالية تقريبا هي من ستشارك في كأس آسيا القادمة في أوزبكستان في شهر يونيو.
وأوضح: نواجه بعض المشاكل عند إقامة بطولات رسمية في فترات ليست ضمن التوقف الدولي من "فيفا" وهدفنا الفوز في أي بطولة تستضيفها السعودية منها بطولة الأولمبية الخليجية. هدفنا تجهيز فريق أولمبياد باريس 2024.
واختتم مدرب المنتخب الأولمبي: نسعى إلى استدعاء بعض اللاعبين رغم مشاركة أنديتهم في البطولات المحلية رغم صعوبة المعضلة.
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