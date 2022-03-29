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المنتخب السعودي ينهي تحضيراته للجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

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وزير الرياضة يتوسط اللاعبين

المنتخب السعودي ينهي تحضيراته للجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

العربية.نت

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اختتم المنتخب السعودي يوم الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب استراليا مساء يوم الثلاثاء على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى اللاعبون حصة تدريبية على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة" تحت إشراف هيرفي رينارد المدير الفني، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على منتصف مساحة الملعب، فيما واصل متعب الحربي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويأتي المنتخب في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا والصين وعمان وفيتنام وكان قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قبل نهاية التصفيات بجولتين وبرصيد نقطي بلغ عشرين نقطة ويحتل حاليًا المركز الثاني في مجموعته.

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