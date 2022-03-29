رينارد: التصنيف مهم.. ونود إنهاء التصفيات بشكل جيد

كشف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن التصنيف الدولي يعد مهما كونه يؤثر في قرعة البطولات.

وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أستراليا: مباراة أخيرة على أرضنا وبين جماهيرنا لذا من المهم أن ننهي مشاركتنا في هذه التصفيات بشكل جيد. عندما ترتدي شعار بلدك لابد أن تعطي بكل طاقتك القصوى، وأن تكون فخورًا، وتجعل الجماهير مستمتعين بمشاهدة منتخبهم.

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وأضاف رينارد: لدينا أربعة مهاجمين في التشكيلة الحالية، عملوا بشكل جيد طوال التصفيات، وكانت لهم إسهامات رائعة في مسيرتنا.

واختتم المدرب الفرنسي: كرة القدم على مستوى المنتخبات لابد أن تضع ترتيب التصنيف الدولي في الحسبان، كونها تؤثر في قرعة البطولات من خلال تحديد المستويات. الاحتفال بعد الانتصار أمر يطمح له كل رياضي يشارك في أي منافسة، وليس فقط على مستوى المحترفين، بل حتى على مستوى الهواة.