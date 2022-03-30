السعودية تهزم أستراليا وتنال الصدارة

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم مسيرته في التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوز ثمين 1 - صفر على نظيره الأسترالي اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور النهائي للتصفيات.
ورفع المنتخب السعودي (الأخضر) رصيده إلى 23 نقطة ليتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب الياباني علما بأن الفريقين ضمنا التأهل للمونديال قبل مباريات هذه الجولة.
وتجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة في المركز الثالث علما بأنه ضمن هذا المركز والتأهل للملحق الأسيوي ، الذي يلتقي فيه المنتخب الإماراتي ، قبل خوض مباريات هذه الجولة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 65 .
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