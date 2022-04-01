السعودية تواجه بولندا في اللقاء الـ11 أمام منتخب أوروبي

تتكرر مواجهات المنتخب السعودي مع فرق القارة الأوروبية في كأس العالم بعدما وضعته قرعة المونديال إلى جانب بولندا في المجموعة الثالثة.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب بولندا والأرجنتين والمكسيك وستكون المواجهة هي الـ11 أمام منتخب أوروبي بعدما سبق وواجه هولندا وبلجيكا والسويد في نسخة 1994 والدنمارك وفرنسا في 1998 وألمانيا وأيرلندا في 2002 وإسبانيا وأوكرانيا في 2006 وروسيا في 2018.

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وعلى ملعب بيير دي كوبرتين في كان الفرنسية تواجهت السعودية مع بولندا ضمن مباراة ودية في عام 1994 وحينها انتهت بهدف دون رد للفريق الأوروبي سجله توماش فايشيسكي.

وفي ديسمبر من العام نفسه على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" خسر المنتخب السعودي مواجهته الثانية تاريخياً أمام المنتخب الأحمر والأبيض ثنائية ياتشيك دمبنسكي وتوماش لابنسكي ليتواجهان مجددا على الأرضية نفسها بعد 3 أيام وينتهي اللقاء بهدفين لهدف للمنتخب الأوروبي سجل حينها هنريك بالوزنسكي زتوماش زاسا فيما أحرز سامي الجابر هدف المنتخب السعودي في مرمى بولندا.

وضمن الاستعدادات لكأس العالم 2006 تحديدا في مارس استضاف المنتخب السعودي نظيره البولندي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وانتهت المواجهة بثنائية لوكاش سوسين فيما سجل رضا تكر هدف أصحاب الأرض الوحيد.