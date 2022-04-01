السعودية والمكسيك.. لقاء سادس وأمل "الفوز الأول"

يعود المنتخب السعودي إلى مواجهة جديدة أمام نظيره الأميركي الشمالي منتخب المكسيك، بعد وقوعهما في المجموعة الثالثة في قرعة كأس العالم 2022.

وسيلعب المنتخبان إلى جانب الأرجنتين وبولندا في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر وستكون هذ المرة الأولى التي يواجه فيها المنتخب السعودي منتخبا من أميركا الشمالية في 6 مشاركات عالمية.

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وجمع ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض "الملز" في 1995 أول مباراة جمعت الطرفين اللذين يفصلهما 13 ألفا و672 كيلومتراً وانتهى اللقاء حينها مع المدرب الوطني محمد الخراشي بهدفين دون رد لمنتخب الألوان الثلاثة وسجل لهم لويس غارسيا ثنائية. وفي العام نفسه تواجه الطرفان في لوس أنجلوس الأميركية خسرها المنتخب السعودي مجددا بهدف كلاوديو سواريز وخافيير لوزانو فيما سجل للصقور الخضر مانويل فيدريو هدفا في مرماه.

وفي عام 1997 تلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس القارات عندما خسر بخمسة أهداف دون رد تعاقب على تسجيلها فرانشيسكو بالنسيا ثنائية ومثلها للأسطورة الشهير كواتيموك بلانكو وهدف وحيد لبراوليو لونا.

وضمن مباريات المنتخب السعودي التحضيرية لمونديال 1998 تواجه الطرفان في ودية انتهت بالتعادل السلبي ، فيما شهدت آخر لقاءات المنتخبين خماسية قابلها هدف وحيد عن طريق جزائية نواف التمياط قبل في نسخة كأس القارات 1999 وحينها عاد بلانكو وسجل "سوبر هاتريك" فيما أحرز زميله أبنديس هدفا وحيدا.