بعد 4 مباريات سابقة.. المنتخب السعودي يواجه الأرجنتين مجدداً

يبحث المنتخب السعودي عن فوزه الأول في مواجهاته مع نظيره الأرجنتيني بعدما أوقعته القرعة إلى جانب المنتخب الأميركي الجنوبي ضمن دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.

ووقع المنتخب السعودي خلال مراسم القرعة، التي أقيمت في مجمع الدوحة للمعارض والمؤتمرات في المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخب الأرجنتيني والمكسيكي والبولندي.

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وسبق أن تواجه الطرفان 4 مرات سابقة اثنتان منها كانت في كأس الذهبية الأسترالية في عام 1988 والتي ضمنت أستراليا والبرازيل إلى جانب طرفي المجموعة الثالثة في مونديال 2022.

وانتهى اللقاء الأول بالتعادل 2 - 2 سجل للسعودية ماجد عبدالله وهيرنان إدغاردو دياز في مرماه فيما سجل سجل اللاعب نفسه ثنائية "الألبيسيليستي". وفي اللقاء الثاني خلال البطولة نفسها فازت الأرجنتين بثنائية دييغو سيميوني وأوسكار ديرتشيا.

وفي عام 1992 عندما استضافت السعودية أولى نسخ كأس القارات خسر المضيف أمام الأرجنتين 1 - 3 سجل للضيوف كل من ليوناردو رودريغيز وكلاوديو كانيجيا ودييغو سيميوني فيما أحرز سعيد العويران الهدف الوحيد.