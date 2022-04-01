قرعة المونديال: السعودية في مجموعة الأرجنتين والمكسيك وبولندا

أوقعت قرعة كأس العالم 2022 منتخب السعودية في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا خلال المراسم التي أقيمت في مجمع الدوحة للعارض والمؤتمرات.

وأسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر والتي أجريت يوم الجمعة بالدوحة عن المجموعات الآتية:

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المجموعة الأولى : قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا.

المجموعة الثانية : إنجلترا- إيران- الولايات المتحدة الأميركية- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).

المجموعة الثالثة : الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا.

المجموعة الرابعة : فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس.

المجموعة الخامسة : إسبانيا- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلاندا أو كوستاريكا)- ألمانيا- اليابان.

المجموعة السادسة : بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا.

المجموعة السابعة : البرازيل- صربيا- سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة : البرتغالي- غانا- أوروغواي- كوريا الجنوبية.

وتستضيف قطر المونديال على ثمانية استادات منها سبعة استادات شيدت خصيصا من أجل البطولة وهي استادات "لوسيل" و"البيت" و"المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي" و"الثمامة" و"974" و"الجنوب" بالإضافة إلى استاد "خليفة الدولي" الذي خضع قبل سنوات لعملية تجديد وتطوير شاملة استعدادا لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18ديسمبر المقبلين بمشاركة 32 منتخبا لتكون آخر نسخة من المونديال بهذا الحجم حيث يرتفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخبا بداية من النسخة التالية عام 2026.

وتمتد فعاليات الدور الأول للبطولة على مدار 12 يوما بداية من 21 نوفمبر حتى الثاني من ديسمبر المقبلين فيما تقام فعاليات الدور الثاني (دور الستة عشر) من الثالث إلى السادس من ديسمبر ثم دور الثمانية في يومي التاسع والعاشر من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي للبطولة في يومي 13 و14 من الشهر نفسه فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في 17 من الشهر نفسه على أن يسدل الستار على فعاليات هذه النسخة التاريخية في اليوم التالي بالمباراة النهائية.

وخلال منافسات الدور الأول للبطولة، ستقام أربع مباريات يوميا بواقع جولة في مجموعتين يوميا، وذلك في ظل تقارب المسافات بين الاستادات الثمانية المضيفة للبطولة.