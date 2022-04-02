الاتحاد يمدد عقد الصحفي ويعلن عن ودياته في "التوقف"

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الجمعة تمديد عقد مدافعه زياد الصحفي حتى 2025 كما حدد مبارياته التحضيرية التي سيخوضها الفريق الأول خلال فترة التوقف القادمة.

وكشف النادي عبر بيان رسمي في حسابه على "تويتر" بأنه مدد رسمياً عقد مدافعه الدولي زياد الصحفي لمدة 3 مواسم ليكمل مع الفريق الغربي 10 سنوات بعد انتهاء عقده الجديدة.

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وتدرج الصحفي في الفئات السنية للاتحاد قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في عام 2015 كما حقق برفقته بطولة كأس ولي العهد وكأس الملك.

وفي بيان آخر أعلن الاتحاد متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خوضه 3 وديات في فترة التوقف التي تبدأ بعد مباراة الفريق في نصف نهائي كأس الملك أمام الفيحاء يوم الاثنين، إذ يواجه أبها في 17 أبريل والحزم 24 والوحدة في 28 من الشهر نفسه.