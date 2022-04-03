سوموديكا يواجه دياز مجدداً.. ويتفاءل بتاريخه أمام الأرجنتينيين

يسعى الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب إلى المحافظة على نتائجه الإيجابية أمام المدربين الأرجنتينيين عندما يحل ضيفا على الهلال ومدربه رامون دياز في نصف نهائي كأس الملك.

ويستضيف الهلال نادي الشباب في نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد على أن يواجه الفائز نظيره من مباراة الفيحاء والاتحاد يوم الاثنين.

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وسبق لسوموديكا مواجهة دياز مرة واحدة خلال فترته الأولى مع نادي الشباب التي بدأت في يونيو 2018 حتى الشهر نفسه من العام اللاحق.

ويملك الروماني سجلا جيدا أمام المدربين الأرجنتينيين إذ تواجه معهم في 3 مباريات حقق انتصارين وخسر مرة واحدة.

وبدأ سوموديكا مواجهة مدربي "بلاد الفضة" في موسم 2012-2013 من الدوري الإماراتي عندما اصطدم بفريق هيكتور كوبر، حينها كان يدرب نادي الشعب ليخسر من الوصل بهدف دون رد.

وفي أولى جولات 2018-2019 من الدوري السعودي تلقى دياز مدرب الاتحاد حينها والهلال حاليا خسارة من الشباب جاءت عن طريق ناصر الشمراني ومدربه سوموديكا، قبل أن يحقق الأخير فوزا آخر أمام الأرجنتينيين جاء على الفيحاء ومدربه غوستافو كوستاس.