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مدرب الفيحاء يسعى لرد اعتباره أمام الاتحاد في كأس الملك

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فرحة فوز الاتحاد بكأس الملك 2018

مدرب الفيحاء يسعى لرد اعتباره أمام الاتحاد في كأس الملك

دبي - أحمد المصعبي

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يسعى الصربي فوك رازوفيتش مدرب نادي الفيحاء إلى الثأر من اتحاد جدة في مباراة الفريقين يوم الاثنين ضمن نصف نهائي كأس الملك التي تقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويستضيف الفيحاء نادي الاتحاد في المباراة الثانية من دور نصف نهائي كأس الملك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويأمل الصربي رازوفيتش مدرب الفريق البرتقالي تكرار إنجازه عندما أوصل الفيصلي إلى نهائي البطولة الكبرى للمرة الأولى في تاريخه قبل 4 أعوام قبل أن يخسر من الاتحاد حينها ما يدعو الصربي إلى محاولة الثأر من الفريق الغربي.

ويملك مدرب الفيصلي السابق سجلا متوسطا أمام ضيفه الغربي، إذ سبق وواجهه 5 مرات سابقة انتهت بانتصارين وخسارتين وتعادل وحيد.

وفي موسم 2017-2018 حقق رازوفيتش فوزه الأول في مواجهته الأولى أمام الاتحاد في لقاء الذهاب وانتهت المواجهة حينها 2 - 1 قبل أن يتعادلا إيابا في جدة لتكون مباراة النهائي أول خسائره أمام الاتحاد والثالثة بين الطرفين.

وفي افتتاح الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عاد رازوفيتش مع فريقه الجديد الفيحاء وهزم الاتحاد على ملعب مباراة الفريقين يوم الاثنين بتسديدة من اليوناني باناغيوتس تاختيديس قبل أن تكون نتيجة آخر مواجهاتهما في يناير الماضي على "الجوهرة" بثنائية نظيفة لأصحاب الأرض أحرزها عمر هوساوي والبرازيلي رومارينيو.

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