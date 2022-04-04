.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهلال يصل نهائي كأس الملك للمرة الـ17 في تاريخه

  • الخط
هدف الفوز

الهلال يصل نهائي كأس الملك للمرة الـ17 في تاريخه

دبي - أحمد المصعبي

نشر في: آخر تحديث:

وصل الهلال إلى نهائي كأس الملك السابع عشر في تاريخه بعدما تغلب على الشباب في نصف نهائي البطولة يوم الأحد ليواجه الفائز من مباراة الفيحاء والاتحاد يوم الاثنين.

وتقدم الشباب في اللقاء عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي أحرز ركلة جزاء قبل أن يعدل سلمان الفرج النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية ويسجل النيجيري إيغالو الهدف الثاني لفريقه على فريقه السابق وينتهي اللقاء 2 - 1.

ويعود أول نهائي وصل إليه أزرق الرياض إلى عام 1961 وحينها توج بالبطولة أمام الوحدة قبل أن يصل إلى نهائي بطولة 1963 ويخسرها أما م الاتحاد ويعود ويتوج ببطولة 1964 على الفريق الغربي في العام اللاحق.

ووصل الهلال إلى نهائي بطولتي 1968 و1977 وخسرهما أمام الاتفاق والأهلي ليعود ويتوج ببطولة 1980 من أمام الشباب ويخسر 1981 أمام النصر ليتوج ببطولة 1982 و1984 أمام الاتحاد والأهلي قبل أن يخسر نهائيي 1985 و1987 أمام الاتفاق والنصر ويحقق 1989 على غريمه الأصفر في الرياض قبل أن أن يخسر نهائي عام 2010 من الاتحاد ويتوج بعدها 3 مرات في كل مناسبة وصل بها إلى النهائي في أعوام 2015 و2017 و2020 أمام النصر، مرتين، والأهلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | مُسنَّة أوكرانية نجت من الحربين العالميتين: هذا أسوأ ما رأيت العربية 360 | مُسنَّة أوكرانية نجت من الحربين العالميتين: هذا أسوأ ما رأيت
اكتشف المزيد