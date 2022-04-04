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إيغالو يقود الهلال إلى نهائي كأس الملك على حساب الشباب

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فرحة إيغالو بالهدف

إيغالو يقود الهلال إلى نهائي كأس الملك على حساب الشباب

الرياض - د ب أ

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صعد الهلال للمباراة النهائية في بطولة كأس الملك بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام الشباب إلى انتصار ثمين 2 - 1 يوم الأحد في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وبادر الشباب بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيغا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، لكن سلمان الفرج سرعان ما أدرك التعادل لمصلحة الهلال في الدقيقة 72.

وفي الشوط الإضافي الأول ، أحرز المحترف النيجيري المخضرم أوديون إيغالو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 104.

وضرب الهلال موعدا في المباراة النهائية للمسابقة مع الفائز من لقاء الدور قبل النهائي الآخر، الذي يقام يوم الاثنين بين الفيحاء واتحاد جدة.

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