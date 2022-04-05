الفيحاء يقصي اتحاد جدة ويتأهل إلى نهائي كأس الملك

صعد الفيحاء إلى نهائي بطولة الملك بعدما تغلب على اتحاد جدة بهدف دون رد صفر يوم الاثنين في الدور قبل النهائي.

وحسم الفيحاء المباراة بهدف وحيد سجله محمد أبوسبعان في الدقيقة 36 ليقف على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب الذي لم يسبق له التتويج به.

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ويلتقي الفيحاء في النهائي، فريق الهلال الذي صعد للنهائي بفوزه على الشباب 2 - 1 يوم الأحد،