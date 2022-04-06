الشهري: تقنية الفيديو تغيب عن دور المجموعات الآسيوي

كشف معيض الشهري عضو اللجنة المنظمة لاستضافة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بالسعودية، أن الاستعانة بتقنية الفيديو "فار" لن تبدأ إلا في الأدوار الإقصائية، وذلك على غرار نسخة العام الماضي.

وتستضيف السعودية مباريات أندية الغرب في 4 مدن وهي الرياض وجدة والدمام وبريدة.

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وقال الشهري لبرنامج "في المرمى": لن يتم استخدام تقنية الفيديو في مباريات دوري المجموعات خلال النسخة الحالية، وهذا قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وواصل حول التدابير الاحترازية الخاصة بدور المجموعات، أجاب: سيتم أخذ مسحة كل 6 أيام، ولن يكون هناك فقاعة طبية كما كان يحدث في نسخ سابقة.