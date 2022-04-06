الهلال يعلن نهاية موسم البيروفي كاريو

أعلن الهلال السعودي يوم الثلاثاء نهاية موسم لاعبه البيروفي أندري كاريو بعد الإصابة التي تعرض إليها خلال أسبوع فيفا مع منتخب بلاده نهاية الشهر الماضي.

وخرج أندري من مباراة منتخب بلاده أمام أورغواي يوم 25 مارس الماضي بعد تعرضه إلى إصابة، وغاب المباراة التالية التي كسبتها بيرو 2-0 على حساب باراغواي.

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وأشار نادي الهلال عبر بايرن على حسابه الرسمي على "تويتر" أن كاريو تعرض إلى إصابة في الرباط الخلفي، لا تستدعي التدخل الجراحي، لكنها ستجبره على الابتعاد حتى نهاية الموسم الجاري نظراً لخضوعه إلى برنامج علاجي.

وخاض كاريو 25 مباراة مع الهلال خلال الموسم الحالي سجل خلالها 6 أهداف.