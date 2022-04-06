شاموسكا: إيغالو انتقل بـ"نصيحة".. والرئيس اختار البديل

يرى بريكليس شاموسكا مدرب الشباب السابق قرار بيع عقد الهداف النيجيري أودوين إيغالو جاء لأسباب مالية، مشيراً إلى أن التعاقد مع بديله جون ماري جاء باختيار رئيس النادي.

وقال شاموسكا لبرنامج "في المرمى": تمت استشارتني في مسألة خروج إيغور وإيغالو لكنني لم أعلن ذلك للحفاظ على قوة الفريق ووحدته في ذلك الوقت، هذا ما جعل من الأفضل بالنسبة لي عدم التحدث عن هذا الأمر، كانت هذه نقطة للتأكيد على مستوى الفريق وعدم البيع. وانتقال هذا الثنائي جعله يبدو أمرا ماليا لأن المستشار المالي لم يعطني موافقة على عدم البيع.

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وواصل المدرب البرازيلي: بديله الكاميروني جون ماري اختاره رئيس النادي والإدارة ، إنه لاعب جيد ويملك الخبرة، لكنه قضى وقتا طويلا بدون خوض مباريات وتحديداً منذ نوفمبر الماضي وهذا ما جعل شراءه أمرا غير محبذ ، لأننا بحاجة للاعب جاهز للمشاركة مباشرة.

وأردف بطل كأس الملك العام الماضي مع الفيصلي: إقالتي كانت مفاجاة كبيرة، وأعتقد من وجهة نظري ورؤيتي الخاصة أنهم استمروا بدفع نفس المبلغ ولم أقدر المحافظة على نفس المستوى الفني الذي كان في بداية الدوري وهذا كان التحدي الأكبر بالنسبة لي، المفاجاة الأكبر بالنسبة لي قبل نصف نهائي الكأس.

وحول علاقته مع رئيس النادي أجاب: لا يوجد أي مشاكل مع رئيس النادي ، بل على العكس تماما في جميع المراحل السابقة كان أسلوبه وطريقته واضحين بالنسبة لي والعلاقة كانت دوما صريحة واحترافية وساعدني على حل مشاكل كثيرة في النادي، الاشكالية الوحيدة التي أراها في الشباب هي ضيق الوقت في هذه المرحلة التي قضيتها معهم ما أفقدنا التوازن بين التحضير والنتائج ، هذه سمة المرحلة الحالي لنادي الشباب رغم امتلاكه للإمكانيات.